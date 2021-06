Paola Caruso esagera, e blocca Instagram con uno scatto completamente senza veli, lasciando attoniti i fan: sensualità allo stato puro

Prorompente bellezza dalle curve procaci, Paola Caruso fa l’ennesima strage di cuori sui social con un altro scatto della sua formosissima bellezza. Aspetto della showgirl che le ha permesso di raggiungere una clamorosa notorietà, prima con il tentativo a “Miss Italia” e poi a “Uomini e Donne“, ma l’affermazione giunge con il ruolo di “Bonas” interpretato nel quiz di Italia 1 “Avanti un Altro“.

Definitivo trampolino di lancio, che le fa ottenere l’opprtunità di partecipare all’undicesima edizione dell'”Isola dei Famosi“, e numerosi inviti nei salotti di Barbara D’Urso, dove ha tenuto incollati i telespettatori con la sua storia di vita. Dopo aver raccontato di essere stata adottata senza mai conoscere l’identità dei suoi genitori, incontra in diretta tv la madre biologica, con tanto di test del DNA effettuato.

Attualmente registra su Instagram un seguito esplosivo, con la totalità di 853 mila followers in attesa di nuove immagini. La showgirl stavolta li ha davvero stupiti, con uno scatto ai limiti della censura, che ha istantaneamente mandato il web in tilt.

Paola Caruso, senza veli in un panorama paradisiaco

Tempo di staccare la spina per Paola Caruso, che si gode una purificante e piacevole sauna immersa in un panorama paradisiaco. Relax ma soprattutto sensualità, sono gli aspetti degli ultimi scatti postati dalla showgirl su Instagram, che questa volta si supera.

Come Madre Natura l’ha creata, si mostra senza veli in pose che infiammano il web, e offre le sue curve mozzafiato agli occhi increduli degli utenti. Una Venere da adorare, immersa in uno sfondo completamente naturale come lei, che esalta ancora di più la sua straordinaria bellezza.

Tripudio di like da parte dei fan che l’ammirano in estasi totale, sospesi in paradiso insieme a lei.