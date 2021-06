Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, è crisi? I followers scovano i dettagli più nascosti mentre alcuni post su Instagram alimentano le voci.

Paolo Bonolis è sicuramente uno dei conduttori più amati della nostra televisione. Il romano è sentimentalmente legato dal lontano 1997 a Sonia Bruganelli. I due formano una coppia amatissima dagli italiani. Qualche post su Instagram e qualche parola della nota opinionista non sono però passate inosservate.

I due starebbero vivendo un momento di crisi coniugale. Sui social network qualche utente ha già posto la domanda alla Bruganelli: le sue risposte stanno letteralmente spiazzando tutti. Dopo 24 anni di amore, le risposte criptiche e misteriose stanno facendo sorgere i primi dubbi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis al capolinea? I dettagli sui social

“Libertà e amore sono una cosa sola. Ho sempre scelto di amare chi la pensava come me“, ha scritto in un post la Bruganelli nella giornata di ieri. Un pensiero sull’amore che ha ovviamente stupito tutti. Un utente ha chiesto alla donna se ci fossero problemi con il marito. “Non rispondo a queste domande”, ha scritto di tutto tondo la 47enne.

Qualche ora fa, invece, l’opinionista ha postato una foto meravigliosa riportando l’ennesima didascalia criptica. “Quando ti accorgi della recita , certi sipari devi chiuderli tu”, si legge. Come se non bastasse, Sonia ha utilizzato anche l’hashtag mai più è come prima.

Al momento non è ancora chiaro se sia successo qualcosa tra i due. Nell’epoca dei social, messaggi così misteriosi alimentano subito voci e rumors. La prossima opinionista del Grande Fratello Vip, qualche giorno fa, svelò un retroscena a ‘Belve’. “Una crisi vera c’è stata quando è nata nostra figlia. Avevo 27 anni, è stata una delusione fortissima”,spiegò la donna nel programma televisivo.