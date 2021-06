“Sto cercando di stare bene, ma mi hanno rotto una mano e ho passato tutta la notte in ospedale”, ha riferito ai media la professionista.

Givara Budeiri, giornalista araba di al-Jazeera, è stata violentemente arrestata questo sabato (5 giugno) dagli agenti israeliani mentre documentava una manifestazione Free Palestina a Sheikh Jarrah, quartiere palestinese nella Gerusalemme Est. Dal 1967 l’area è epicentro di forti tensioni e abituali scontri tra gli oppressi e i nazionalisti israeliani. In un periodo lungo cinque decenni numerosi insediamenti israeliani sono stati costruiti a Sheikh Jarrah e nelle località adiacenti. “Mi hanno spinta a calci contro un muro” – ha testimoniato la giornalista – “Mi sono venuti incontro diversi agenti, da varie direzioni e non ne comprendevo il motivo.” La risposta della polizia di Israele non è tardata.

Il ricovero in ospedale: una frattura alla mano sinistra

Il comunicato degli alti ufficiali israeliani giustifica l’arresto dichiarando illecito l’ingresso alla località, “limitata esclusivamente a giornalisti in possesso di credenziali ufficiali [… che], nonostante l’invito della polizia, la professionista si è rifiutata di mostrare. Una volta allontanata, la reporter è andata in escandescenza ed è stata pertanto arrestata“. Stando a quanto si legge su Al Jazeera, la corrispondente Givara Budeiri è stata rilasciata dalla custodia alcune ore dopo l’arresto. Il media con sede a Qatar ha inoltre precisato che la cattura è stato tutt’altro che pacifica. La violenza della polizia israeliana è stata tale da provocare una frattura alla mano sinistra della reporter araba. “Sto cercando di stare bene, ma mi hanno rotto la mano e ho passato tutta la notte in ospedale“, ha confessato ad Al Jazeera Givara Budeiri.

Oltre alla mano, la giornalista ha riferito di avere lividi in diverse altre aree del suo corpo. In aggiunta, i dolori all’altezza della schiena e a una gamba le rendevano davvero difficile la deambulazione.

