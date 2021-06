Roshelle, in intimo sfoggia un lato A da infarto in una serie di scatti da diverse angolazioni. Provocante e disinibita, presenta la sua nuova collaborazione

Periodo di grande impegno e produzione per Roshelle, in continua evoluzione dal suo esordio a “X Factor”. Simbolo delle trasformazioni di una generazione, audace ribelle consapevole, non manca di sfoggiare la sua disinibizione come personale marchio di fabbrica, unito ad un talento internazionale e decisamente fresco nella scena attuale.

Non le piace definirsi, in quanto desiderosa di poter essere tutto ciò che vuole sperimentare, ma le influenze rap e R&B si riscontrano nettamente nei suoi progetti, e nelle collaborazioni sempre azzeccate.

Un esempio rappresentato dal featuring con Shablo, Guè Pequeno e Mecna, in “Ti Amo, Ti Odio” (che solo dai nomi è già un programma), nel racconto di un amore complesso e ambivalente, dove la via d’espressione più emozionale si ritrova perfettamente nella sfumature della sua voce. Non da meno la partecipazione all’album “Taxi Driver” di Rkomi in una delle tracce più introspettive: “Paradiso vs Inferno“.

Le novità non si esauriscono qui, delle quali fornisce sempre puntuali aggiornamenti sul profilo Instagram molto seguito. E della sua ultima creazione regala un’immagine esplosiva in lingerie, che stavolta lascia i fan senza parole.

Roshelle, in lingerie presenta il suo gioiello

Roshelle si cimenta in un’esperienza nuova, in collaborazione con il brand di accessori fashion luxury Darkai, con influenze urban molto evidenti. La cantante offre una nuovo lato di sè, quello artistico nel senso più puro del termine, disegnando un gioiello che porta il suo nome, e tutta la sua esuberante personalità.

Semplicemente “Rosh”, come riportato dal vistosissimo ciondolo, dove non poteva mancare il rosa, colore che da sempre la contraddistingue, a caratterizzare ulteriormente il particolare gioiello.

Una catena dorata, tempestata di brillanti, proprio come il cuore importante che pende, dove il lettering ricorda le linee dei graffiti. Non finiscono qui i riferimenti al mondo dell’arte, incontrando un richiamo all’artista Jean-Michel Basquiat sulla corona posizionata sopra al nome del marchio.

Il tutto presentato dalla rapper indossando unicamente il reggiseno in pizzo bianco, che evidenzia perfettamente il suo gioiello, e regala la visuale sulla sua esplosiva sensualità, fatta di curve e tratti unici, bellissimi proprio nella loro non convenzionalità.

Ancora una volta stupisce i fan, che reagiscono con assoluto entusiasmo e incantata ammirazione, per la musa dei loro sogni e l’artista di cui non sapevano di avere bisogno.