“Anche oggi si zoomma”, Sabrina Salerno un lato A di fuoco: fan impazziti – FOTO

Nuovo carosello di foto mozzafiato postate dalla showgirl al momento in vacanza in Liguria, anche stavolta i follower sono inebriati.

L’essere italiana per Sabrina Salerno è una delle caratteristiche che più ama, un dono per lei che cerca da ormai oltre un anno di valorizzare e promuovere con tutta sé stessa.

Dopo un breve excursus a Venezia ha infatti da qualche giorno intrapreso una vacanza nei porti della Liguria a bordo del suo yacht con il marito Entico Monti ed alcuni amici.

Tantissime foto e video sono state prodotte dalla showgirl in questi giorni di villeggiatura, anche un modo per farsi portatrice di un messaggio importante per la promozione del turismo Made in Italy. Notiamo infatti che tutte le foto pubblicate finora presentano l’hashtag #restoinitalia. Bellissima e mozzafiato, una costante è però presente in tutti gli scatti, la sua prorompente sensualità.

Sabrina Salerno fa piazza pulita delle altre, inebria gli occhi

