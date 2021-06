Antonella Elia è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Dopo qualche anno di lontananza dai riflettori, è tornata in televisione lo scorso anno conquistando tutti

Antonella Elia è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Ha esordito quando era appena una ragazzina e negli anni ha conquistato davvero tutti, fino a che non ha deciso di allontanarsi un po’ dai riflettori per ritrovare se stessa. Il suo ritorno è stato sancito lo scorso anno dalla partecipazione al Grande Fratello Vip, dove con il suo carattere discutibile è stata una vera e propria protagonista.

Antonella Elia è una Dea negli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Antonella ha riscosso un grandissimo successo, talmente tanto che è stata poi richiamata durante la nuova stagione per fare l’opinionista della quinta edizione del programma. Anche lì ha diviso l’opinione pubblica, ma aveva davvero bisogno di questa distrazione dopo quanto accaduto. In estate, infatti, aveva partecipato a Temptation Island insieme al suo fidanzato Pietro Delle Piane: il loro fidanzamento è stato messo in crisi durante la partecipazione perché lui cominciò a provarci con una ragazza che era nel villaggio insieme a lui. Ad oggi Antonella sembra aver finalmente superato quel momento critico e oggi è più felice che mai.

L’estate si sta avvicinando e Antonella ha deciso di inaugurare una volta e per tutte l’arrivo della nuova stagione: di nuovo felice insieme a Pietro, stanno trascorrendo dei bellissimi giorni insieme alle terme, tra comfort e momenti romantici insieme. Gli ultimi scatti pubblicati su Instagram hanno raggiunto tantissimi likes.