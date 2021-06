Il nuovo look della memorabile soubrette Justine Mattera porta con sé delle intriganti sorprese. E’ una visione sublime.

Sempre molto impegnata ultimamente nel realizzare nuovi progetti lavorativi, nell’ambito della moda come in quello dello sport, ed a far fruttare al meglio la sua immagine talvolta volutamente provocante attraverso i vari social di riferimento. La fedele sportiva showgirl statunitense classe 1971, Justine Mattera, è anche conosciuta per il suo essere una mamma impeccabile e divertente.

Nella giornata di ieri, l’ormai intramontabile newyorkese cresciuta professionalmente nella penisola e poi oltralpe, è stata la protagonista, nella giornata di ieri, di uno shooting in bianco e nero in cui ha regalato ai suoi ammiratori il meglio di sé. Con molta probabilità qualche suo spettatore penserà alla sua biancheria intima pressoché inesistente, mentre altri noteranno però un particolare ancor più intrigante…

Leggi anche —>>> Amici 20, Sangiovanni spicca il volo. Arriva finalmente la notizia tanto attesa

Justine Mattera: una visione sublime con “sex appeal e fascino infiniti”

PER VEDERE IL SEX APPEAL DI JUSTINE MATTERA, VAI SU SUCCESSIVO.