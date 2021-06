“Un Posto al Sole” anticipazioni 7 giugno: Niko nella trappola di Alberto

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Alberto tenta di usare Niko per mettere Clara con le spalle al muro

Roberto è diventato sempre più sospettoso nei riguardi di Lara e infatti, di recente, ha scoperto di non potersi fidare di lei. Ha deciso di così di seguirla e così facendo ha scoperto qualcosa sul suo conto: adesso deve decidere come comportarsi. Se capire se c’è un motivo dietro a quello che ha fatto o se semplicemente ha voglia di imbrogliarlo come hanno fatto tante altre. Quale decisione prenderà il nostro famoso imprenditore?

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Alberto Palladini sta facendo di tutto per riuscire a rientrare nelle grazie di Clara. Ha provato perfino a proporre alla ragazza di fare una vacanza tutti e tre insieme, ma lei si è categoricamente rifiutata ed entrambi hanno deciso di rivolgersi ai loro avvocati per decidere sul da farsi. Dato che Clara sembra non volerne sapere nulla di tornare insieme, Alberto ha intenzione di ricorrere alle maniere forti: per mettere Clara con le spalle al muro, proverà ad intimidire Niko Poggi. Riuscirà ad ottenere quello che vuole o non ci sono davvero speranze di recuperare la situazione in corso?

Renato e Raffaele stanno continuando a farsi la guerra: se prima era una cosa che riguardava soltanto loro due che aveva visto la complicità del piccolo Jimmy, adesso comincerà a coinvolgere anche gli altri inquilini del palazzo. Cosa succederà?