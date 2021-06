Elisabetta Gregoraci ha sfilato sul Red Carpet di Montecarlo: gli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo di Instagram hanno fatto impazzire i suoi numerosi fans

Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Sono oramai vent’anni che bazzica in televisione come attrice e conduttrice, ma è stata spesso vittima di pregiudizi a causa del suo matrimonio con Flavio Briatore. I due si sono conosciuti quando lei era a malapena una ragazzina e si sono sposati che lei era molto giovane. Ad oggi non stanno più insieme ma sono ancora una famiglia, loro due insieme al piccolo Nathan Falco, nato dal loro matrimonio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Elisabetta Gregoraci è una Dea negli ultimi scatti che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram

Visualizza questo post su Instagram U n po s t c o n d i v i s o d a E l i s a b e t t a Gr e g o r a c i ( @ e l i s a b e tt a g r e g o r a c ir e a l )

Ad oggi Elisabetta vive ancora a Montecarlo, dove ha tutta la sua vita e la sua famiglia. Nathan sta crescendo tra le amicizie e i cugini, con cui passa tantissimo tempo. Elisabetta, invece, è single ma è felice così com’è: molto spesso nella casa del Grande Fratello Vip ha raccontato di aver vissuto in coppia per tantissimo tempo e di aver fatto numerosi sacrifici per mantenere in piedi il loro matrimonio. Hanno capito di funzionare molto meglio come amici, ora che tra di loro l’amore è finito sanno che il bene non può svanire mai.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Elisabetta a Montecarlo è una vera e propria star e ieri sera ha sfilato su un importante Red Carpet. Oggi ha pubblicato i bellissimi scatti di lei in abito da sera, incantando i suoi numerosi followers.