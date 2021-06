Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate d’Italia. I suoi fans in questi mesi non ci stanno più nella pelle per la nascita della sua seconda figlia, Luna Marie

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate del mondo dello spettacolo. Arrivata in Italia quando era appena una ragazzina, è cresciuta sotto ai nostri occhi ed è diventata la splendida donna che è oggi. Dopo pochi anni il suo arrivo nel nostro Paese, il suo cammino si incrociò con quello di Stefano De Martino con cui ha avuto un figlio, Santiago, che oggi ha otto anni ed è amatissimo dai suoi genitori. La relazione con Stefano non è andata bene come sperava, ma oggi nella sua vita c’è Antonino.

Belen Rodriguez, la gravidanza agli sgoccioli: la foto col pancione fa record di likes

Appena lo ha conosciuto, ha capito quasi subito che sarebbe stato l’uomo della sua vita. Nel giro di un anno lei e Antonino hanno vissuto un amore folle e intenso, e la decisione di avere un figlio insieme è arrivata quasi subito. A luglio nascerà Luna Marie e Santiago avrà finalmente una sorellina: mancano davvero poche settimane alla nascita della bambina e i suoi fans, così come lei, non ci stanno più nella pelle. La showgirl ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram per far vedere quanto è cresciuto il suo pancione.

Lo scatto ha ricevuto migliaia di likes e commenti, soprattutto dai suoi fans più fedeli che in questi anni l’hanno vista crescere: “Non vediamo l’ora di conoscere la piccola principessa di casa, non ci stiamo più nella pelle“.