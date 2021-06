La fantastica giornalista, conduttrice televisiva e attrice italiana ha pubblicato di nuovo sul suo popolare profilo Instagram.

La strepitosa imprenditrice digitale, consulente e formatrice specializzata in Facebook Marketing e Facebook Ads, nonché esperta accreditata da Facebook come Facebook Certified Media Buying Professional, ha pubblicato un paio di post negli ultimi due giorni: il primo, condiviso ieri, è quello mostrato nell’immagine, in cui Veronica viene immortalata nello studio televisivo della sua trasmissione ‘Stasera Italia‘.

Lo scatto è piaciuto molto ai suoi fan, ottenendo più di 5.000 mi piace e quasi 200 commenti.

Proprio oggi, invece, la Gentili ha caricato un’altra foto decisamente meno formale e scattata lontano dai riflettori… siete curiosi di vederla?

Veronica Gentili, l’attenzione è tutta concentrata sulle gambe: sbalorditiva! – FOTO

Veronica Gentili, l’esperta di Facebook Marketing che rientra tra i cinquanta professionisti più influenti in ambito Ad-tech al mondo, meno di un’ora fa ha deliziato i suoi 118.000 followers di una foto semplicemente meravigliosa.

Si tratta di uno scatto in cui la presentatrice viene fotografata seduta sulle scale, con un’espressione piuttosto seria, le gambe strette e la testa sorretta dalla mano.

I capelli sono acconciati con delle onde ed un mini – chignon fatto con le ciocce della parte superiore della testa, il trucco è molto luminoso e l’outfit è super elegante e raffinato: il suo stile lascia sempre tutti senza parole!

Il post ha già fatto il giro del web, con oltre 2.800 mi piace e 150 commenti, tra i quali si legge: “Non so più cosa dire ho finito i complimenti“, “Una carica sensuale unica“, “Molto brava nel condurre il programma e molto sexy oltre che bella… complimenti“, oppure “Sei bellissima… fai impazzire, che classe!“.

I post della bellissima Veronica riscuotono sempre un gran successo: l’Italia la ama!