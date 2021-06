La Parietti ha condiviso uno scatto in costume da bagno, è semplicemente meravigliosa e sensuale come sempre

Alba Parietti è bellissima nel suo ultimo scatto su instagram, indossa un costume intero bianco aperto sul decolleté e sulla pancia. Come sempre è iconica e sensuale. Nella didascalia ironizza scrivendo:“Mai stata così bianca a giugno”. Sicuramente complice il tempo che è stato sempre brutto a maggio e anche giugno non sembra essere meglio. Nonostante la showgirl abbia fatto qualche giorno di vacanza ad Ibiza, non ha preso tanto colore, ma infondo l’estate è appena cominciata c’è tempo.

Alba Parietti la showgirl senza tempo

La Parietti è diva ancora, come lei non c’è nessuna. Ancora iconica come una volta e sensuale. La Parietti pare ancora una ragazzina, lei è una bellezza e una donna senza tempo. Si tiene giovane anche grazie agli amici di suo figlio Francesco Oppini che la vengono a trovare a casa sua. Recentemente infatti ha ospitato Enock, che era nella casa del Grande Fratello Vip con Oppini, e suo fratello Mario Balotelli. La showgirl li ha immortalati e ha scritto:”Casa mia è casa vostra”. Poi si è mostrata in giro per Ibiza con la sua amica Paola Barale e Mahmood.

Ha preso in giro il figlio che è rimasto in Italia per fare il vaccino mentre lei se la spassava sull’Isla Bonita insieme ad altri personaggi famosi. Oltretutto la showgirl è stata ad Ibiza nei giorni in cui è avvenuta una sparatoria. Ha commentato il fatto dicendo che l’isola ha un lato oscuro e che gli italiani sono viti male lì. La showgirl va in vacanza sull’Isola da 40 anni. Per lei è stato amore a prima vista sin dalla primissima volta che ha messo piede sull’Isola. Ai tempi le strade erano ancora sterrate. Certamente Ibiza è un luogo di divertimento ma anche di delirio in certi momenti e occasioni. Bisogna stare attenti a dove si va e a chi s’incontra.

La Parietti possiede una casa ad Ibiza e quindi per lei è familiare quell’ambiente. Tornata dalla vacanza però la showgirl rivela una sorpresa ai suoi fan. Potrebbe infatti partecipare al programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti, Tale e quale Show. La Parietti avrebbe fatto il provino e sarebbe tra i possibili canditati della nuova edizione.