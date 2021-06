Niente mare ieri per la bella tiktoker che si è concessa una giornata all’insegna dello shopping in uno dei paradisi del lusso per tutte le donne.

Ha solo 17 anni ma la sua pagina Instagram segna oltre 2 milioni di follower. Sicuramente l’esperienza alla terza edizione de “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2 trasmesso a febbraio 2019, ne ha decretato l’indiscussa popolarità. La bellezza disarmante e i video pubblicati su TikTok hanno fatto il resto.

Alice De Bortoli è tra le più giovani influencer italiane di sempre eppure la sua community cresce quotidianamente, grazie soprattutto alla sua spontaneità e gentilezza nel rapportarsi sempre con tutti.

Alice De Bortoli incanta durante la sua domenica sfrenata

Non c’è nulla di meglio a volte di un’intensa giornata di acquisti per stare meglio. Lo sa bene Alice che ieri si è concessa la domenica all’insegna dello shopping sfrenato a Noventa di Piave Designer Outlet.

“Al termine di un periodo complicato mi ritrovo a fare una lunga sessione di shopping 😏🛍” scrive ironizzando a mergine dello scatto che la vede statuaria con indosso dei pantaloni a scacchi bianchi e grigi, crop top bianco come i sandali aperti sulla caviglia e la maxi shopper per gli acquisti.

Una vera regina anche nella posa ricreata che la vede sicura di sé con la mano sul fianco e lo sguardo dritto davanti a lei, impavida per iniziare la giornata negli store del lusso in cui si trova.

Ovviamente le fan più attente non hanno potuto non notare il dettaglio del colore. Alice infatti ama il rosa ed il suo outfit di oggi è molto più cupo del suo solito modo di vestirsi. “ALICE MA IL ROSA DOVE STAAAA??”.

Un’altra giovane però nota con piacere: “🤝 Stare bene con ogni tipo di colore”. Anche stavolta ha fatto centro, 108mila like per lo scatto. Chissà cosa avrà comprato? È la domanda che si chiedono tutti.