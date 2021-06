Amadeus, lo ha fatto anche lui. Ora è un uomo felice: “Finalmente” – FOTO

Finalmente anche Amadeus può dirsi adesso un uomo felice tanto da pubblicare sui social una foto della sua estrema gioia e soddisfazione: i dettagli

Amadeus è forse il conduttore più amato degli ultimi tempi, con i suoi programmi che sono sempre molto seguiti dal grandissimo pubblico del piccolo schermo. L’affetto dei suoi fan è enorme, tanto che “I Soliti Ignoti” registra sempre ottimi ascolti. Per non parlare delle ultime due edizioni del Festival di Sanremo (2020 e 2021) condotte da lui. Anche durante la kermesse canora di quest’anno, sebbene le sterili polemiche di chi non voleva che avesse luogo a causa della pandemia del Covid, lo share è salito alle stelle con la sua bravura e la simpatia dell’amico e collega Fiorello nonché con la buona musica e gli altri “valletti e vallette” della manifestazione canora. Tra questi ultimi possono essere annoverati l’attrice Matilda De Angelis, il calciatore Zlatan Ibrahimovic e il cantante Achille Lauro con le sue performance che sono entrate nella storia non solo del Festival ma della TV italiana.

La felicità di Amadeus: “Finalmente”

Il conduttore de “I Soliti Ignoti” ha postato, poche ore fa, uno scatto in cui sta compiendo un atto doveroso per se stesso e tutti gli altri e ha scritto: “Ieri sera è toccato a me! Vaccino fatto… Finalmente!”. Amadeus si è quindi sottoposto al vaccino come stanno facendo la maggior parte degli italiani e gli altri abitanti del mondo, con Paesi che si ritrovano a buon punto nella campagna di vaccinazione. Dal 3 giugno in Italia l’antidoto alla pandemia del coronavirus è aperto a tutti gli over 16 e tra poco anche nel nostro Paese la maggioranza della popolazione sarà immunizzata così da poter lasciare alle nostre spalle questo periodo troppo lungo e doloroso.

Il conduttore del Festival di Sanremo 2020 e 2021 è stato riempito dell’affetto dei suoi follower su Instagram, che hanno riempito di cuoricini e commenti il suo post. Balza all’occhio tra questi quello di un utente che ha scritto: “Bravo il mio caro Ama che si sta vaccinando. Intravedo una leggera abbronzatura da ‘muratore’…”