Anna Tatangelo più in forma che mai, la cantante ciociara sempre molto seducente su Instagram: fuori dalla doccia è da impazzire.

E’ un momento davvero eccezionale per Anna Tatangelo. La cantante ciociara si presenta al via dell’estate in grandissima forma e determinata ad esserne una delle protagoniste.

Come i suoi fan certamente sapranno, in questi giorni è uscito il suo nuovo disco, a cui lavorava da un po’.

Il titolo, ‘Annazero‘, è tutto un programma. Simboleggia il percorso di ripartenza e di ricostruzione che la cantante ha svolto su di sé, a livello professionale e non solo.

Un anno fa, si interruppe la lunga relazione con il collega Gigi D’Alessio. Dopo un periodo difficile, proprio all’inizio del lockdown, Anna era riuscita a reagire e a ricominciare.

Adesso, il cerchio si è chiuso e Anna appare al suo meglio. Anche su Instagram, dove continua ad essere molto attiva. E a regalare scatti sensazionali.

