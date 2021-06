Anna Tatangelo e il tradimento, la risposta che spiazza i fan

Anna Tatangelo lascia tutti senza parole su Instagram. La domanda sul tradimento rivela la sua opinione: silenzio e poi tutti applaudono

Anna Tatangelo tra lavoro e vita privata. La cantante di Sora vive un momento magico della sua vita. La nuova Lady Tata fa battere il cuore con la sua bellezza esplosiva e le forme conturbanti e ricevere una montagna di applausi per le sue proposte musicali.

Anna Tatangelo in tante versioni, tutte con sfaccettature diverse, che parlano però di una sola ed unica persona. Amatissima dai fan, sui social l’ex di Gigi D’Alessi, fa scintille. Ogni sua proposta scatena un turbinio di emozioni facendo il giro del web.

Dal suo nuovo album “Anna Zero”, attesissimo e oggi uno tra i più ascoltati, al primo bikini di stagione e il bagno in piscina. Anna sa come far parlare di sé.

Anna Tatangelo, “Perdoneresti un tradimento?”: il parere

Quello che nelle ultime ore ha stupito tutti è stata una delle risposte che Anna Tatangelo ha dato ai suoi fan. Con un po’ di tempo libero la cantante ha deciso di “concedersi” ai follower per rispondere ad alcune domande su Instagram.

Tra le tante che sono arrivate anche una sul tradimento. “Perdoneresti un tradimento del tuo partner?” le ha chiesto un utente. Pronta e decisa la risposta della cantante: “No assolutamente, rispetto e voglio essere rispettata”.

Non c’è molto da aggiungere alla chiarezza arrivata da parte della Tatangelo. Dall’uomo che le sta accanto esige rispetto, come è giusto che sia, anche perché lei lo riserva agli altri. Fan e possibili pretendenti sono avvisati.

Sulla vita sentimentale della bella Anna il gossip è imperversato a lungo. Tra i tanti nomi che le sono stati avvicinati anche quello di Livio Cori.

Lei non ha mai confermato, ma più volte ha specificato che quando ci sarà un compagno se ne parlerà. Al momento lei è serena e non sappiamo se sia merito anche di un lui. La riposta però è da applausi.