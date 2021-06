“Io lo sapevo…”, Annalisa e la FOTO di coppia che spiazza. Cosa succede?

“Io lo sapevo…”: i followers rimangono ammutoliti di fronte all’ultimo post di Annalisa. La foto di coppia ha spiazzato tutti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Il 2021 è stato senza dubbio l’anno di Annalisa Scarrone. La cantante, che sta conseguendo un successo dietro l’altro, lanciava solo tre mesi fa l’album “Nuda 10“, riedizione del precedente EP “Nuda” rilasciato a settembre 2020. Questo numero, che dà anche il titolo al brano che la Scarrone ha portato sul palco dell’Ariston, ha un significato molto particolare per la cantante.

Proprio quest’anno, infatti, Annalisa festeggia il traguardo dei dieci anni di carriera. Il suo percorso musicale, iniziato durante la 12esima edizione di “Amici”, continua a regalarle immense soddisfazioni, la più grande delle quali è proprio l’affetto del pubblico. I followers, che seguono la Scarrone soprattutto tramite i social, sono rimasti spiazzati dall’ultimo post di Instagram: la foto di coppia che nessuno si aspettava.

NON PERDERTI ANCHE —> Maneskin, pronta una collaborazione clamorosa, il nome è pazzesco. Fan in delirio

Annalisa, la FOTO di coppia spiazza i fan: “Io lo sapevo…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

NON PERDERTI ANCHE —> “Eleganza Innata”, Vittoria Puccini senza precedenti è un colpo al cuore – FOTO

Da settimane, i followers non attendevano altro se non l’annuncio che Annalisa ha recentemente fatto tramite i social. Nella didascalia del suo ultimo post, la Scarrone ha scritto quanto segue: “Movimento lento, il video. Domani fuori alle 14.00“. Finalmente, i sospetti degli utenti sono stati confermati: nei giorni scorsi, la Scarrone si è dedicata interamente alla registrazione del videoclip, che vede coinvolto anche Federico Rossi.

La cantante ha deciso di duettare con il collega, ex membro del duo “Benji e Fede”, per realizzare una nuova versione del singolo, che tre mesi fa veniva distribuito all’interno dell’album “Nuda 10“. I fan, di fronte allo scatto di coppia, sono andati letteralmente in escandescenza: “Io lo sapevo…“, “Una bella notizia finalmente“, “Non vediamo l’ora“. Nella foto, Annalisa e Federico sorridono complici, pregustando il successo che li travolgerà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Domani, alle ore 14.00, il videoclip di “Movimento lento” sarà finalmente disponibile. L’evento, senza dubbio, verrà dettagliatamente documentato dai due cantanti: ai followers non resta che rimanere sintonizzati.