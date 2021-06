Chi è Antonino, il concorrente del nuovo reality “Love Island”

Manca sempre meno all’inizio del nuovo programma “Love Island”, nell’attesa conosciamo insieme Antonino, uno dei concorrenti

E’ tutto pronto per la prima edizione italiana di “Love Island”, questa sera su Discovery+ andrà in onda la prima puntata del programma condotto da Giulia De Lellis. Per l’influencer è una nuova esperienza tutta da vivere. La giovane donna accompagnerà in questa avventura dieci concorrenti, suoi coetanei, in una villa a Gran Canaria.

I protagonisti sono cinque uomini e cinque donne che dovranno cercare di trovare l’anima gemella, solo così potranno accedere alla finale che prevede un premio in gettoni d’oro.

Antonino, uno dei lovers di Giulia De Lellis

Nell’attesa di scoprire cosa succederà nel corso del programma, conosciamo uno dei concorrenti del nuovo reality. Antonino ha ventotto anni ed è un pugile di origine siciliana. Direttamente da Palermo è pronto a conquistare il mondo femminile di “Love Island”. Riuscirà con la sua determinazione e bellezza a trovare l’amore della sua vita?

Si definisce spavaldo, estroverso, e testardo dal carattere vivace, tutte qualità che l’hanno spinto ad ottenere ottimi risultati nel pugilato dove si è aggiudicato il premio del campionato regionale ed è riuscito a qualificarsi alle nazionali.

Lo scherzo, sempre nel rispetto, è alla base dei suoi rapporti e l’amicizia è per lui fondamentale nella vita. Cosa ne pensa sull’amore? Lo scopriremo durante la trasmissione. Sappiamo solo che solitamente combina guai con le donne, ma per quale motivo? Troppa bellezza lo porta ad avere più relazioni o la sua simpatia conquista tutte ma poi nessuna vuole rimanere con lui?

Antonino non vede l’ora di raccontarlo nel corso del programma. E’ pronto a fare nuove amicizie e ad arrivare all’obiettivo, ci riuscirà? Giulia De Lellis lo tenterà in tutti modi, ne vedremo delle belle.