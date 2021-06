“Ballando con le stelle”, proposta irrinunciabile: il pubblico è incontenibile

Novità sorprendenti in arrivo in casa Rai. A “Ballando con le stelle”, uno degli show serali più amati dal pubblico italiano potrebbe esserci un’incredibile new entry.

Fervono i preparativi per “Ballando con le stelle“, il programma serale di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, che partirà in autunno dopo le difficoltà legate al Covid che il cast e la produzione ha dovuto affrontare.

Chi è la new entry di “Ballando con le stelle”? Filtrano le indiscrezioni!

Mentre la conduttrice Milly Carlucci insieme con gli autori del programma sta studiando accuratamente il cast della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, alcuni personaggi dello spettacolo si fanno avanti proponendo la propria candidatura.

Milly Carlucci, conduttrice di punta di Rai Uno, è da poco reduce dal suo viaggio a Londra per girare gli episodi di una nuova docu-serie dal titolo “Il sogno del podio” a breve disponibile per il pubblico italiano su Rai 5 e in streaming su Rai Play.

Tuttavia, Milly Carlucci non si ferma mai e continua a lavorare per la nuova stagione del talent show di ballo più famoso e atteso d’Italia: “Ballando con le stelle“.

Sono molti i personaggi dello spettacolo nostrani a fare a gara per poter partecipare allo show di prima serata che nella scorsa edizione ha fatto registrare un successo inaspettato. Il primo a auto proporsi è stato Memo Remigi, cantante e musicista protagonista del programma condotto da Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno.

Memo Remigi però non è il solo a proporsi come ballerino di uno degli show più seguiti d’Italia. “Si può essere ballerini provetti anche se non si è più molto giovani”, aveva detto l’artista a Serena Bortone durante un divertente sketch.

Oltre a Memo Remigi c’è stata un’altra artista ad auto candidarsi. Si tratta di Antonella Ferrari, l’attrice affetta da sclerosi multipla che andò anche a Sanremo e si esibì in un toccante monologo sulla malattia.

“Sarei molto orgogliosa di partecipare a Ballando con le stelle“, ha detto l’attrice durante un’intervista di Mara Venier a DomenicaIn. Antonella Ferrari, poi, spiega il motivo della sua proposta e dice che le piacerebbe mettersi in gioco in un contesto speciale come quello di “Ballando con le stelle”.

Chissà se Milly Carlucci accoglierà la sua richiesta. Intanto, la conduttrice fa il suo rientro in Italia dopo un periodo di lavoro a Londra.

