Belen e la telefonata con l’ex di Antonino: “Attenzione a..”

Belen Rodriguez è sempre più prossima al parto. Mancano poche settimane alla nascita di Luna Marie, la sua secondogenita che avrà come futuro papà il compagno della showgirl, Antonino Spinalbese.

Ora i riflettori sulla coppia si sono leggermente abbassati, ma nei primi mesi della loro relazione e con i rumors sulla gravidanza, i due non hanno avuto pace.

Oggi però esce allo scoperto l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, l’uomo che ha reso Belen di nuovo felice dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino. La ragazza racconta dei particolari intimi emersi in una telefonata proprio con la showgirl argentina. Un colloquio breve ed inaspettato.

Belen e l’ex di Antonino: ecco cosa si sono dette

Una telefonata inaspettata quella che alcuni mesi fa ha ricevuto Chiara Maria Mannarino, l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese. La 27enne ha raccontato al settimanale Di Più di aver ricevuto, l’anno scorso, una chiamata direttamente da Belen Rodriguez.

Uno scambio di battute breve con il quale la showgirl voleva mettere in chiaro le cose con la ex del suo compagno: evitare di esternare i suoi sentimenti in pubblico. Il perché? Le sue parole potevano essere fraintese.

A far alzare la cornetta a Belen era stato proprio un post della giovane che diceva “Non mi sento inferiore a nessuno”. Una telefonata che Chiara ha trovato fuori luogo. Lei non si è fatta intimorire e ha detto a Belen: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?”. E a quel punto non si sono più sentiti.

Chiara e Spinalbese erano stati insieme quattro anni, poi lei lo aveva lasciato. “Ho sempre apprezzato la sua forza d’animo, il senso di protezione che riesce a infondere alle persone – ha ammesso – Devo ammettere che ero felice con lui, per quattro anni è andato tutto bene, finché poi qualcosa si è rotto”.