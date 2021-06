Bèlen l’ha fatta grossa, non esagerata ma lo scoop c’è. Avrebbe chiamato l’ex fidanzata di Antonino (suo compagno e padre di sua figlia). Il motivo? Riguarda un commento.

La gravidanza della bellissima Bèlen Rodriguez procede a gonfie vele (la showgirl è alla 33esima settimana) e sembra che niente e nessuno può distoglierla da questo suo status di quiete assoluta, ma la vicenda sulla telefonata all’ex di Antonino di certo la smossa un po’.

La showgirl argentina sta per diventare mamma per la seconda volta della piccola Luna Marie, attesa con trepidante felicità anche dal fratellino Santiago (nato dal matrimonio con Stefano De Martino).

Da qualche giorno la showgirl è su tutti i giornali di gossip per una telefonata che avrebbe fatto all’ex fidanzata di Antonino. La notizia è uscita allo scoperto proprio dall’ex del compagno della showgirl, che ha confessato in un’intervista.

Bèlen telefona inaspettatamente all’ex di Antonino. Gaffe per l’argentina

L’ex fidanzata di Antonino Spinalbanese, compagno di Bèlen e futuro padre di Luna Marie, si chiama Chiara, ha 27 anni e lavora a Brescia in un’azienda. Antonino e Chiara sono stati fidanzati per ben 4 anni, a rendersi conto del rapporto saturo è stata lei che ha lasciato l’hair stylist nonostante il profondo amore che lui nutriva nei suoi confronti.

Chiara è stata intervistata dal settimanale Di Più ed ha confessato dei retroscena davvero succulenti per il gossip. Quando la 27enne ha saputo della storia tra il suo ex fidanzato e la showgirl, ha scritto un post su Instagram: “Non mi sento inferiore a nessuno”, come se volesse dire guardo avanti, come se volesse difendersi dal momento particolare che stava vivendo.

Dopo poco tempo dalla pubblicazione del post, Belèn la chiama e l’ha invitata a non scrivere certe cose, perché i suoi sentimenti potevano essere fraintesi. Chiara ha trovato la telefonata della showgirl decisamente fuori luogo e le avrebbe detto: “Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?”. Dopo questa chiacchierata nessuno si è fatto più sentire.

Chiara ha spiegato come la telefonata l’ha ferita profondamente, in quanto avrebbe gradito un chiarimento con il suo ex fidanzato e non con Bèlen.

Al momento da parte di Antonino e Bèlen non ci sono dichiarazioni.