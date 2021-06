Caterina Balivo, la sua voglia d’estate condivisa con i fan su Instagram. Lo scatto in costume conquista tutti, come il suo importante messaggio

Ancora una volta Caterina Balivo sfrutta il seguitissimo profilo Instagram per sensibilizzare gli utenti su un argomento importante. Da sempre interessata all’utilizzo della sua visibilità per promuovere messaggi positivi, in questo perido ha superato persino se stessa.

Prima esponendosi sul caldo tema dell’emancipazione femminile, sottolineando lo squilibrio tra i sessi, anche nelle coppie in cui il partner si professa assolutamente paritario. Eletta madrina dell’Oceano, titolo che ha accolto con orgoglio e gioia, ha da subito ricordato l’importanza di tutelare l’ambiente con piccole azioni quotidiane, come quelle che lei stessa da sempre pratica, come pulire le spiagge e utilizzare mezzi ecologici.

Non è mancata la parentesi dedicata all’iperperfezionismo dei modelli che imperversano sui social, pubblicando immagini di se stessa in bikini senza alcun filtro e posa sensuale, per ricordarci quanto la bellezza stia nella naturalezza dei corpi, e non nell’impossibile e artefatta perfezione.

Sempre in un look balneare e incantevole, illumina di bellezza i social, impegnandosi nel ricordarci l’importanza di un gesto semplice eppure così utile ed efficace.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Harry e Meghan, la bambina è nata: l’omaggio a nonna Lady Diana

Caterina Balivo, splendente visione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis radiosa per il debutto: “Love Island” abbia inizio – FOTO

Stupenda nella sua naturale silhouette, Caterina Balivo si afferma ancora simbolo di bellezza sui social in uno scatto che ne cattura tutto il fascino e l’eleganza. Magnetica la sua camminata immersa nel mare, dove spicca con il costume intero azzurro che ben si abbina all’acqua e al cielo, per elevare la sua incantevole figura. La camicia bianca aperta conferisce un’ulteriore nota di candore, a quella che rappresenta l’immagine della pace più travolgente, una pura iniezione di benessere.

Il desiderio delle vacanze si avvicina, ma non è solo su questo che vuole portarci a riflettere con il post: “Tanta voglia di estate e di leggerezza: è arrivato il momento del cambio armadio. Cosa fare dei capi di cui non abbiamo più bisogno? Io ho trovato la soluzione: metto in vendita per beneficenza, su Ebay quello che non uso più.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Un piccolo gesto apparentemente di poca rilevanza, che si può rivelare estremamente importante nella sua semplicità.