Chi è Cesare, uno dei protagonisti del nuovo reality “Love Island”

Cesare è tra i protagonisti del format di “Love Island”. Scopriamo di più sulla sua storia e sulle sue curiosità.

Occhi profondi, sorriso luminoso e folta chioma riccia. Il fiorentino Cesare Pontigia è uno dei nuovi concorrenti di “Love Island 2021”. 27 anni, nella vita si occupa della gestione del ristorante Cerbero RistoKlab, situato in via del Ferrone a Firenze, specializzato in piatti tipici della cucina toscana.

Dopo gli studi presso l’Istituto superiore Galileo Galilei, si è lanciato nel mondo della ristorazione avviando insieme ad alcuni soci una sua attività. Nel tempo libero Cesare ama andare in moto. Sulla sua pagina Instagram un’intera storia in evidenza è dedicata alla sua preziosa Suzuki. Inoltre ama dedicarsi allo sport, dall’ arrampicata al tennis.

Cesare: nuovo volto di “Love Island”

Cesare è tra i nuovi concorrenti di “Love Island”, in onda da questa sera su Discovery +. Il fiorentino, nato il 13 novembre 1993, è tra i single che sbarcheranno alle Canarie per trovare l’anima gemella e vincere un premio in gettoni d’oro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Cesare ha alle spalle una lunga relazione interrotta in quanto dopo anni non provava più gli stessi sentimenti per la compagna.

Attivissimo sui social, dal suo profilo Instagram posta foto di vita personale e lavorativa. Sono più di 2mila i follower che lo seguono.

In ogni scatto mostra il suo fascino. Fisico statuario, ha un grande tatuaggio Maori sulla spalla destra.

Non resta che aspettare di scoprire gli intrighi e le vicende che vedranno protagonista il bel fiorentino sull’Isola di Gran Canaria.