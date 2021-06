Un articolato zoom su biografia, carriera, hobby, curiosità e relazioni amorose del giovane concorrente di “Love Island”: Daniel.

E’ appena stata inaugurata la prima puntata del nuovo reality dell’estate condotto da Giulia De Lellis. “Love Island“, in onda sul canale Discovery+, inizia fin da subito a promettere eclatanti sorprese. Nel frattempo approfondiamo con la lente d’ingrandimento i percorsi di vita dei suoi protagonisti. E’ il turno di Daniel, uno dei più giovani concorrenti.

Nei suoi ventidue anni, Daniel Dolhescu nasce nell’anno 2000 in Romania, per poi trasferirsi molto presto nella penisola italiana. Daniel cresce nel comune di Carrara, in Toscana. Con il passare degli anni, seppur continuando a dedicarsi con ardore all’azienda edile della propria famiglia, inizia ad affacciarsi nel mondo della moda, intraprendendo la professione di modello.

Chi è Daniel? Il giovanissimo concorrente del reality “Love Island”

Come riproposto da lui stesso, in uno scatto del marzo dello scorso anno al fianco di un sorridente Pippo Franco, Denis si aggiudica la fascia ed il riconoscimento del titolo di “Mister Talento” durante il concorso per “Mister Italia”.

Umili ritratti allo specchio con tanto di tartaruga scolpita, una modesta quantità di selfie di gruppo ed avventurose cartoline in alture mozzafiato di varia natura. Sono queste le giornate dell’impavido ragazzo. Tra i tratti distintivi più gettonati di Daniel, al di là della sua infinita ambizione ed del suo fisico scolpito, pare sia la propensione a dilungarsi in lunghe riflessioni sul senso della vita e sul fascino del rischio.

Indagando invece sulle sue love stories, pur essendo ad oggi totalmente libero ed alla ricerca di leggerezza, pare che la sua ultima esperienza amorosa sia stata contrariamente impegnativa e duratura. Forse proprio per tal motivo avrebbe dunque scelto di gettarsi con prontezza in questa nuova esperienza televisiva. Secondo il parere dei suoi amici, pare che il ventiduenne sia ben armato per una futura strage di cuori.

Solare, estroverso e pronto a stringere amicizia, Daniel mostra la sua propensione ad amare il tempo libero e quello trascorso al fianco delle persone a lui care, trasmettendo attraverso i suoi scatti gioia ed orgoglio. Sul suo profilo Instagram ufficiale (@daniele_dole_), seguito soltanto dalla sua ristretta cerchia d’amici si afferma pronto ad accoglierne di nuovi, segnando al momento 685 follower.