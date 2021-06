Tutti i dettagli sulla biografia, carriera, passioni, amori e curiosità dell’irresistibile concorrente del reality “Love Island”: Denis.

L’estivo reality condotto da Giulia De Lellis, di “Love Island“, si annuncia gioiosamente alle porte del piccolo schermo. Oggi, 7 giugno, va in onda la prima puntata su Discovery+. Ed è dunque questo il momento adatto per esaminare ed approfondire la conoscenza dei suoi protagonisti.

Il ventiquattrenne, Denis Bergamin, nasce nel 1997 a Padova. Denis aspetta tutto l’anno l’arrivo dell’estate. E dimostra di amare profondamente il basket. Questa sua passione lo ha portato fin dagli anni del liceo, e prima di essere da lui abbandonata del tutto per un motivo che vedremo più avanti, a giocare nella serie D.

Chi è Denis? L’irresistibile modello del reality estivo “Love Island”

Già abbastanza noto all’interno del mondo dello spettacolo per via della sua professione di modello, e della sua passata partecipazione al programma condotto da Paolo Bonolis di “Ciao Darwin“, Denis vanta ad oggi sui social una cospicua popolarità. Il suo profilo Instagram ufficiale (@denis_bergamin) conta al momento oltre 20mila follower.

I tratti distintivi di Denis sono indubbiamente i suoi occhioni blu ed il sorriso smagliante, di tatuaggi invece nemmeno l’ombra. Di storie d’amore, dopo le delusioni passate, al momento sembra soltanto seguirne la scia. Perciò da single si dirige serenamente verso questa nuova avventura. La sua più recente love story pare sia finita in maniera burrascosa, a causa della sua scelta di tralasciare un potenziale futuro nella pallacanestro in favore di quest’ultima. Ora perciò Denis si afferma propenso ad accettare anche una brave un’avventura, qualora il vero amore dovesse richiedere un maggior lasso di tempo.

Un’altra sua grande passione, come citato anche nella descrizione del suo profilo e da molti scatti e citazioni in calzante testimonianza, è quella per i viaggi. Nel corso della sua carriera, sempre molto sicuro del suo potenziale, Denis ha posato per grandi firme dell’alta moda, tra cui si possono citare le sue più recenti collaborazioni con “Dolce & Gabbana“.