Biografia, dettagli e curiosità su Giulia: tutto sulla concorrente del nuovo reality diretto da Giulia De Lellis, “Love Island”.

Giulia Betturri, identificata come più semplicemente Giulia, oggi 7 giugno, a poche ore dalla messa in onda della prima puntata di “Love Island Italia“, il nuovo reality condotto da Giulia De Lellis, iniziano a propagarsi tutte le informazioni utili per studiare ancor meglio ognuno dei personaggi che prenderanno parte all’avventura su Discovery+.

La ventitreenne, Giulia, nasce sotto il segno della Bilancia il 19 ottobre 1997 nella città di Pesaro. Attualmente è una studentessa iscritta all‘Università La Sapienza. Giulia si trasferisce a Roma per completare il suo percorso di studi all’età di 19 anni, e per trovare al contempo un impiego che possa soddisfare le sue aspirazioni, seppure per il momento risulti ancora disoccupata. I tratti particolari della giovanissima sono sicuramente legati alla sua natura estroversa, autonoma e sempre pronta a mettersi in gioco, oltre ovviamente alla rossa chioma e alle bellissime lentiggini sul suo volto.

Chi è Giulia? Tutto sulla concorrente del reality “Love Island”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love Island Italia (@loveislanditalia)

Altri segni distintivi si possono manifestare attraverso i suoi tatuaggi. Giulia ne ha di differenti tipologie, tra cui una una rosa ed alcune date a quanto pare di fondamentale importanza, sulle braccia.

Dando un’occhiata al suo profilo Instagram, il quale al momento resta sulla soglia dei 1.620 follower, Giulia appare come una ragazza alquanto coraggiosa esibendo nella sua descrizione, oltre agli scatti di gioiosa esuberanza, di serate in compagnia e di momenti rilassanti nelle zone più verdi della capitale, la frase: “brucia se hai coraggio🔥“. La prima impressione è dunque quella di trovarsi davanti una ragazza con un cocente desiderio di affermarsi senza alcun timore per quella che è. Un dettaglio del suo passato sarebbe invece molto delicato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliabetturri)

Pare infatti che la concorrente del nuovo reality sia stata discriminata durante la sua fanciullezza per via delle sue fattezze. I capelli rossi e le lentiggini avrebbero dato adito ad alcuni sfottò. Poi però fortunatamente lasciatesi alle spalle con consapevolezza e riutilizzati per divenire piuttosto il suo punto di forza e di affermazione.