Chi è Giulietta? Tutto sulla concorrente del nuovo reality “Love Island”

Ultime notizie, biografia, carriera e molte altre curiosità su Giulietta, la concorrente del nuovo reality “Love Island” di Giulia De Lellis.

Sta per scadere il conto alla rovescia per un nuovo progetto inaugurando la partenza del nuovo reality “Love Island“, diretto da Giulia De Lellis ed in onda a partire da quest’oggi, 7 giugno, su Discovery +.

Nei suoi ventiquattro anni e tre quarti, Giulietta Romano, nasce sotto il segno della Bilancia il 27 settembre 1996 ad Alessandria. Interessante ibrido di culture e giovane modella di professione, trasferitasi a Milano “per motivi di lavoro“, Giulia è per metà russa da parte della mamma, di nome Olga, e per metà napoletana, per via del suo papà. “Un mix tra nord e sud“. Il fratello più piccolo, Ivan, sembra seguire anch’egli una strada parallela a quella della sorella, cimentandosi nel ramo dell’hair stylist. Fra gli hobby preferiti, oltre alla sua passione per la moda, vi è anche quella per il make-up, la ginnastica artistica praticata sin dalla tenera età, ed infine la musica che lei stessa afferma di “avere sempre nella mente“.

“So essere donna ma so essere anche bambina“, si è presentata così Giulia in una recente intervista rilasciata in prossimità della sua partecipazione sul piccolo schermo. Delle sue love stories Giulia racconta di essere stata legata sentimentalmente per 4 anni ad un uomo di 10 anni più grande di lei. E che per tal motivo non ha probabilmente avuto modo di vivere con la dovuta spensieratezza un periodo delicato della sua vita. “Non ho vissuto l’amore della gioventù“, ha ammesso con sincerità rivivendone il ricordo e quest’esperienza l’avrebbe perciò portata “ad essere donna prima del previsto“.

Per quel che riguarda invece i suoi tratti particolari, non sembra che sul suo corpo vi siano dei tatuaggi evidenti, eppure il suo carattere forte, tenace, ma altrettanto solare emerge con facilità più di qualsiasi altra caratteristica della sua slanciata ed armonica fisicità.

Oltre a Tik Tok, il suo profilo Instagram ufficiale è : @imgiuliettaromano. Il quale conta al momento ben 3.078 follower, sicuramente destinati a duplicarsi a livello esponenziale nei prossimi giorni. Amante anche della natura, del mare e della libertà, Giulia però sembra essere propensa ad andare alla ricerca di un legame adibito a rêverie, ma non per questo corrispondente ad un banale flirt fine a se stesso.