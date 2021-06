Chi è Monica, una delle protagoniste del nuovo reality “Love Island”

Monica è tra i protagonisti del format di “Love Island”. Scopriamo di più sulla sua storia e sulle sue curiosità.

24 anni, romana e dal carattere brillante. Monica è tra i volti del nuovo reality “Love Island” condotto da Giulia De Lellis. Il format che vede protagonisti un gruppo di single. Chiusi in una villa situata in Gran Canaria avranno la missione di trovare l’anima gemella e rimanere nel programma fino alla fine per aggiudicarsi un montepremi di 20mila euro.

Tra i protagonisti del reality vi è Monica. Nonostante la giovane età è una ragazza molto matura. A farla crescere è stata la perdita del padre in età giovanile e la conseguente assunzione della gestione della società familiare attiva nel settore degli immobili industriali.

Monica, laureata in economia, si differenzia molto dai suoi coetanee, in particolare per quanto riguarda l’uso dei social network. La 24enne non ha profili attivi sui social.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale ha avuto una lunga storia dove tuttavia non era scoppiato il grande amore.

Monica, nuovo volto di “Love Island”

Classe 1997, nata a Roma, a differenziare Monica dagli altri concorrenti è la sua profondità e maturità. Priva dei social, ha disattivato il suo account Instagram, si è dedicata negli anni allo studio e alla carriera. Imprenditrice, inoltre a stupire è il suo fascino.

Fisico statuario, occhi castani e lunghissimi capelli, la sua bellezza mediterranea ha già conquistato il pubblico. Dopo la sua lunga relazione ora è single. Nel format della De Lellis desidera sentire le farfalle nello stomaco e trovare il vero amore.

Chissà se nella villa di “Love Island” qualche concorrente farà breccia nel suo cuore. Non resta che aspettare l’inizio del programma e gli intrighi amorosi che porterà con se, puntata dopo puntata.