Donatella Finocchiaro, la vittoria più bella: per lei tripudio di consensi

Chi ha vinto la gara di ascolti e share per la serata di domenica 6 giugno? Per Donatella Finocchiaro ottimi risultati e consensi

Le trasmissioni più seguite stanno terminando, per tornare a settembre ricche di novità. E’ iniziata la stagione delle repliche o delle ultime fiction in vista dell’estate che faranno compagnia al pubblico italiano per qualche settimana. Ieri sera, è andata in onda il film su Rai 1 dal titolo Beate con l’attrice Donatella Finocchiaro.

Il film è ricco di spunti e temi importanti racchiusi in una cornice comica che ha fatto divertire i telespettatori che l’hanno seguito.

Donatella Finocchiaro: primo posto per Rai 1?

Così, nella serata di domenica 6 giugno 2021 è stata proprio Donatella Finocchiaro con il film Beate a vincere la gara di share e ascolti, aggiudicandosi il primo posto sul podio. Rai 1 ha conquistato 2.896.000 spettatori pari al 14.3% di share. In seconda posizione Canale 5, con la messa in onda di Lion – La strada verso casa ha raccolto davanti al video 1.927.000 spettatori con uno share del 9.7%.

Scopriamo quali sono i dati dei restanti programmi e film che hanno tenuto compagnia agli italiani ieri sera:

Rai2: The Rookie 1.230.000 spettatori, 5.5% di share. “Bull” 1.096.000 spettatori, 5.5% di share.

Italia1: Un’estate ai Caraibi 1.317.000 spettatori, 6.7% di share.

Rai3: la finale degli Europei Under 21 Germania-Portogallo 1.073.000 spettatori con il 4.9% di share.

Rete4: La frode 847.000 spettatori, 4.3% di share.

La7: “Non è l’Arena” 1.490.000 spettatori, 6.9% di share nella prima parte e 920.000 spettatori pari all’8.4% nella seconda parte.

Tv8: la replica di “Antonino Chef Academy” 438.000 spettatori, 2.1% di share.

Nove: “Supernanny” 411.000 spettatori con il 2.3% di share.

Questa sera su Canale5 è tutto pronto per l’ultima puntata di “L’Isola dei famosi” dove scopriremo il vincitore della sedicesima edizione del reality. Su Rai 1 invece sarà trasmesso il film A mano disarmata. E voi avete già deciso cosa guardare?