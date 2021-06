Una standing ovation senza precedenti per l’attrice Vittoria Puccini qualcuno celebra la sua bellezza e la sua “innata eleganza”.

Si afferma ancora una volta, ma senza precedenti, come una vera perla nel mondo della recitazione, l’eleganza dell’attrice Vittoria Puccini. In occasione della serata dedicata alla nuova collezione di gioielli realizzata da un brand italiano, il quale ha partecipato assieme a pochi altri a contrassegnare grand parte della storia della moda mondiale, Vittoria sarà celebrata come merita. Il risultato finale si dimostrerà presto per i suoi ammiratori, più o meno celebri, come un “colpo al cuore“…

Leggi anche —>>> Chiara Ferragni, lo sfogo sugli effetti del vaccino: “Siete pazzi”

Vittoria Puccini, si celebra la sua bellezza: “Stupenda, eleganza innata!”

PER VEDERE VITTORIA PUCCINI SENZA PRECEDENTI, VAI SU SUCCESSIVO.