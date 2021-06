Eleonora Daniele, l’annuncio inaspettato a “Storie Italiane”

“Storie Italiane”, l’annuncio di Eleonora Daniele che non ti aspetti: la dichiarazione sul collega non passa inosservata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

Eleonora Daniele è ad oggi una delle conduttrici di punta della RAI. Il suo “Storie Italiane” è infatti uno dei programmi più seguiti. Ogni giorno entra nelle case degli italiani affrontando diverse tematiche, tutto ciò insomma che investe la nostra società; dai casi ai fatti di cronaca senza dimenticare l’intrattenimento che alleggerisce il carico del programma.

Oggi è stata una puntata scoppiettante in quanto la padrona di casa ha fatto delle dichiarazioni su un collega. Frasi inaspettate che ha colto di sorpresa non solo gli spettatori, ma anche lo studio e lo stesso diretto interessato che ammette: “Mi avete fatto una sorpresa”. Oggi l’amatissimo conduttore infatti avrebbe compiuto gli anni e ricevere una dedica su Rai Uno, proprio dove il siciliano ha presentato i suoi più importanti programmi.

Di chi stiamo parlando? Se avete colto gli indizi sapete già il nome.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Donatella Finocchiaro, la vittoria più bella: per lei tripudio di consensi

Eleonora Daniele, l’inaspettato annuncio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Mara Venier e il messaggio per Milly Carlucci: “Vuole fare ‘Ballando con le Stelle’”

La diretta viene aperta con l’annuncio della Daniele: “il re della televisione italiana” una dedica a Pippo Baudo che oggi ha compiuto gli anni, 85. E’ seguito un video che riprendeva alcuni spezzoni di programmi condotti dal presentatore. “Sai la stima e l’affetto che ho per te da tantissimi anni. Sono veramente felice di sentirti questa mattina… sono anche molto emozionata” risponde a Baudo che è in collegamento telefonico e ringrazia tutti per la bellissima sorpresa ricevuta.

Anche Alessandro Cecchi Paone ha colto l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno: “Ci sarà un’intera teca in Rai dedicata unicamente a te” ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pippo Baudo (@therealbaudo36)

“Sto ricevendo auguri da tutti, da persone che conosco bene come voi ma anche da gente quasi sconosciuta” rivela Pippo Baudo mostrando un senso profondo di gratitudine per le attenzioni a lui rivolte.