L’ereditiera emiliana ha pubblicato uno scatto con uno splendido abito degno di una finale in prima serata. Cosa avrà indossato?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra Lamborghini è una delle opinioniste di questa edizione dell’Isola dei famosi’. L’ereditiera ha accompagnato insieme a Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, la padrona di casa Ilary Blasi, commentando in studio il reality più selvaggio della televisione italiana.

All’inizio della trasmissione Elettra non ha potuto presenziare in studio poiché risultata positiva al Covid ma da quando è arrivata a Cologno Monzese ha potuto dare finalmente il meglio di sè con i suoi look stravaganti e le sue curve sinuose.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Striscia la Notizia”, la dura stoccata a Elettra Lamborghini: il fatto è grave

Un vestito da 10 e lode

SE VUOI VEDERE COM’ERA VESTITA ELETTRA LAMBORGHINI DURANTE LA FINALE DELL’ISOLA DEI FAMOSI’, VAI SU SUCCESSIVO.