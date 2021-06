E’ l’ex di Francesco Facchinetti e di un calciatore: la riconoscete? FOTO

Una modella bellissima, che ha fatto impazzire tantissimi uomini: da Francesco Facchinetti ad un ex calciatore.

Francesco Facchinetti negli anni riesce ancora a sorprendere tutti. Iniziando come cantante e seguendo le orme del padre Roby pur proponendo un genere completamente differente, ha poi svestito i panni di Dj Francesco per indossarne di altri. Francesco ha partecipato a diversi programmi per la Tv, tra gli ultimi “Il Cantante Mascherato” come “Giudice”.

Seguitissimo sui social, oggi vanta un milione di followers. Tantissime bellissime ragazze hanno fatto parte della sua vita, storie che hanno animato le numerose riviste di gossip. Una relazione con Alessia Marcuzzi, da cui è nata la bellissima Mia che oggi ha 9 anni. Facchinetti jr. è sposato con Wilma Helena Faissol dal 2014 e dal loro amore sono nati due figli, Liv e Leone.

Molto prima aveva conosciuto la modella latina durante un reality ed avendo una storia per due anni. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ex di Francesco Facchinetti, ecco svelato il nome

Stiamo parlando proprio di lei, la bellissima Aida Yespica. Venezuelana ma italiana di adozione, la modella ha fatto breccia nel cuore degli italiani sin dagli esordi. Nel tempo poi si è ritagliata uno spazio nella televisione ricoprendo vari ruoli. Oggi la Yespica è molto seguita sui social dove condivide numerosi scatti derivanti da shooting fotografici a cui la stessa prende parte.

Numerose altresì le collaborazioni con i brand di moda. Fisico mozzafiato, la 38enne è madre di Aaron Ferrari, nato nel 2008 dalla relazione con Matteo Ferrari. Proprio col 41enne vivrebbe Aaron insieme agli altri figli di Ferrari avuti dall’ex calciatore con la sua compagna.

Qualche anno fa infatti la Yespica lamentava di poter vedere poco Aaron, in effetti sul profilo social della showgirl l’ultimo scatto col figlio risale a Natale 2019.