Fabrizio Corona scosso, strazianti parole per la morte di Michele Merlo

Fabrizio Corona si è mostrato sconvolto a seguito del decesso di Michele Merlo, ex di Amici e di X Factor. Su Instagram ha condiviso il suo cordoglio.

“La vita un senso non ce l’ha.” Queste le parole di Fabrizio Corona condivise su social a seguito della morte di Michele Merlo. Il noto cantante di XFactor e di Amici si è spento ieri all’età di 28 anni. Una tragedia che ha spezzato la vita del giovane artista gettando la sua famiglia, il mondo dello spettacolo, i fan nel dolore più grande.

Il giovane era stato colpito da una leucemia fulminate culminata in un’emorragia cerebrale ,tra la notte di giovedì e venerdì. Ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna nel reparto di terapia intensiva era stato soggetto a un delicato intervento. Purtroppo Michele non ce l’ha fatta. A seguito del decesso tantissime le dediche condivise da personaggi noti per ricordare il cantate. Tra queste quella di Fabrizio.

Fabrizio Corona, il dolore per Michele Merlo

Nelle storie di Instagram Fabrizio Corona ha speso il suo dolore per la morte di Merlo. Sul social ha condiviso alcune foto del cantante. Da un primo piano dell’artista e poi una ricondivisione di un suo post risalente al 2019 in cui ricordava di crederci sempre e di come affrontare la vita. “Ma lui il senso lo aveva già trovato”, le parole dell’ex dei paparazzi.

Fabrizio è uno dei tanti vip che ha speso parole in memoria del cantante. Tra questi vi è anche Emma Marrone che lo ha ricordato con un post Instagram. Ak7even ha rivelato il desiderio di dedicarli un brano. Inoltre innumerevoli i messaggi da parte del pubblico sconvolto sui social.

In queste ore i familiari hanno precisato come il ragazzo non si fosse sottoposto ad alcuna vaccinazione, notizia diffusa erroneamente sul web.