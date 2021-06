Federica Pellegrini non ha occhi che per loro, ecco cosa fa nel tempo libero la campionessa di nuoto. I fan non sanno più cosa fare

Federica Pellegrini è la campionessa di nuoto più sensuale che ci sia. Il pubblico italiano l’ha conosciuto poco più che sedicenne e l’ha vista crescere giorno dopo giorno conquistando medaglie e consensi da parte dei fan. All’epoca dell’esordio era un’adolescente in cerca del suo futuro, una ribelle per certi aspetti che con la sua forza e impegno è riuscita ad ottenere il successo meritato.

Oggi è una donna meravigliosa, una campionessa e un personaggio dello spettacolo. Non solo amante del nuoto, la sua più grande passione, ma anche degli animali e della musica. Una persona dalle mille qualità e sfaccettature.

Federica Pellegrini: insieme a loro è tutto più bello – FOTO

Seguita da più di un milione di follower, Federica Pellegrini è un vulcano in eruzione sempre pronta a condividere con i fan le sue emozioni e i momenti più importanti della sua vita. Non solo in acqua ma anche fuori in compagnia della sua famiglia. Dopo una settimana di attesa finalmente è arrivato il momento: la campionessa è diventata una nonna di tanti cuccioli.

La Pellegrini, come si può notare nelle storie di Instagram, ha trascorso la domenica a vigilare su i cagnolini appena nati. Sdraiata sul divano, indossando l’outfit da casa con le gambe scoperte in primo piano, Federica ha tenuto compagnia alla mamma e i cuccioli che coccola come se fossero figli suoi.

I fan però non vedono l’ora di sapere quando lei stessa diventerà mamma, chi sarà il fortunato che farà innamorare la campionessa per sempre? Per il momento solo il nuoto è riuscita a conquistarla. Il principe azzurro e unìipotetica famiglia dovranno ancora attendere, Federica Pellegrini ha ancora alcune medaglie da vincere e gare da sostenere.