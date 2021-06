Elisabetta Canalis fa perdere la testa con una serie di FOTO che hanno già fatto il giro del web, il mondo di Instagram nota un dettaglio

Elisabetta Canalis dopo aver trascorso un periodo in Italia, tra Milano e Roma, è tornata in America. Chi la segue su Instagram potrà notare che l’ex velina mora si diverte molto con la sua famiglia, ogni giorno posta qualcosa di diverso e mai banale. Dalle foto in piscina alle lunghe passeggiate, poi le coccole con la sua bambina.

Il web impazzisce per la showgirl e molti fan la vorrebbero di nuovo in televisione alla guida di qualche programma italiano. Per il momento però la Canalis non ha nessuna intenzione di rientrare in patria, la sua vita è a Los Angeles insieme a suo marito e la figlia.

GUARDA QUI>>>“Ma il rosa dove sta?”, Alice De Bortoli è una vera queen per la sua maratona di shopping – FOTO

Elisabetta Canalis: il bikini mozzafiato, unica – FOTO

PER SCOPRIRLA VAI SU SUCCESSIVO