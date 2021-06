Bella, affascinante, superba. Fisico perfetto, chioma folta e scura, sguardo da cerbiatta. Georgina Rodríguez fa girare la testa ai fan.

La strepitosa modella Georgina Rodríguez è la fidanzata del leggendario Cristiano Ronaldo, i due stanno insieme dal 2016 e la relazione con gli anni è diventata molto più seria grazie anche alla nascita di Alana Martina.

La coppia è affiatatissima ed innamoratissima, Georgina ha svelato il segreto per un’unione felice e duratura nel tempo sulla rivista Sun on Sunday: “Perché sedurre e sognare è molto importante e la lingerie è comoda, sensuale e romantica, ha tutto e fa anche felice il tuo uomo”. In pratica la bella modella per far funzionare il rapporto con Cristiano Ronaldo va sempre a dormire in intimo sexy.

Georgina è una ragazza di sani principi, infatti è molto legata alla famiglia, con Cristiano ed i bambini condivide molti giorni felici. Un po’ alla volta è diventata amatissima anche dal web ed i fan non possono fare più a meno di lei.

Splendida donna, favolosa compagna ed unica mamma. Georgina è tante cose

Georgina è sempre presente nella vita di Cristiano, i due condividono gioie e dolori. Poche ore fa la bella modella ha postato delle foto sul suo profilo Instagram scrivendo:“Enhorabuena @cristiano por la apertura de este hotel de ensueño, en el corazón de Madrid. Sigo emocionada por lo que estás construyendo, con tanto esfuerzo y valentía”.

Georgina si trova a Madrid per l’inaugurazione del nuovo hotel di Cristiano Ronaldo, la modella mostra qualche scorcio della splendida vista sulla città ma ciò che cattura l’attenzione dei 24,4 milioni di follower è il suo splendido corpo.

Negli scatti Georgina è baciata dal sole e la luce le conferisce uno status quasi magico. Sembra davvero una Dea con la chioma raccolta all’indietro. Per l’occasione la modella ha deciso di indossare uno splendido vestito attillato sul grigio ferro, sotto all’abito longuette un mini dress nero per coprire il corpo dalle trasparenze.

La modella, con estrema semplicità, è riuscita ad attirare l’attenzione di tantissimi fan che non hanno potuto far altro che complimentarsi per la bellezza rara che è.