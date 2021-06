“Gf Vip”, la grande cantante presto nella casa? La risposta non lascia dubbi

“Gf Vip”, la grande cantante presto nella casa? La sua risposta non lascia dubbi ai fan del programma

Negli ultimi giorni stanno trapelando moltissime indiscrezioni in merito ai concorrenti della nuova edizione del “Gf Vip“. Alfonso Signorini si sta preparando per ripartire alla grande il prossimo settembre, con una squadra di “vipponi” pronta a replicare il successo della precedente. Il reality, ormai da tanti anni, è uno dei programmi di punta di Mediaset, e nella sua versione “vip” ha riscosso ampio consenso.

Sul web, continuano a diffondersi i nomi dei papabili concorrenti della nuova edizione. Uno dei volti più gettonati è quello di Katia Ricciarelli, nota soprano ed ex moglie di Pippo Baudo. A fronte di una presenza che era ormai data per certa, la cantante sembra aver ritrattato le proprie posizioni solamente pochi minuti fa: quello che ha dichiarato ha lasciato i fan di stucco.

Katia Ricciarelli al “Gf Vip”? La risposta della cantante non lascia dubbi

Tra i nomi dei papabili concorrenti del “Gf Vip 6“, era apparso anche quello di Katia Ricciarelli. La soprano, che in passato ha già partecipato al reality “La Fattoria”, era ormai considerata un volto certo della sesta edizione, che con ogni probabilità riaprirà i battenti a settembre. Ancora una volta, al timone del programma ci sarà l’immancabile Alfonso Signorini, che certamente starà corteggiando con assiduità la grande cantante.

La risposta della Ricciarelli ad Adnkronos, tuttavia, è più che esaustiva e non lascia dubbi. “Io concorrente al prossimo Gf Vip? Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente” – ha replicato la cantante, che non prenderà affatto questa decisione a cuor leggero – “Devo capire se sono pronta spiritualmente, per ora non c’è nulla di vero“.

Di fatto, il conduttore ha ancora oltre tre mesi per convincere Katia a prendere parte al “Gf Vip”. Il suo nome, assieme a quello di molti altri colleghi del settore, potrebbe davvero riscuotere l’approvazione del pubblico.