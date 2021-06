Giulia De Lellis radiosa per il debutto: “Love Island” abbia inizio – FOTO

Giulia De Lellis, il giorno dell’atteso e acclamato debutto è arrivato. L’influencer si fa trovare prontissima: più bella che mai

Si accendono i motori per il reality più atteso del 2021, un format che ha spopolato negli altri paesi per giungere per la prima volta in Italia, attesissimo anche per la scelta della conduttrice: debutta “Love Island” e Giulia De Lellis lo annuncia su Instagram.

Proprio il social rappresenta lo specchio del suo successo, che grazie alla semplicità e spontaneità dimostrata al pubblico di “Uomini e Donne” come corteggiatrice del tronista Andrea Damante, ha conquistato il popolo del web per una cifra che attualmente si attesta a quasi 5 milioni di followers.

L’influencer chiude il cerchio, iniziato nel cercare l’amore (trovandolo) in un programma televisivo, per ritrovarla nella sua massima affermazione a rapportarsi con i sentimenti nati sotto gli occhi delle telecamere, questa volta come narratrice.

Ed è proprio Maria De Filippi il modello al quale aspira, che descrive come “controllata ma mai distaccata e sempre obiettiva“, e prospetta il suo percorso all’insegna della sincerità. L’emozione è tanta, ma l’influencer si dimostra prontissima (e bellissima).

Giulia De Lellis, favolosa per il grande giorno

In un bouquet di fiori del suo pomposissimo mini dress, con maniche voluminose, gonna increspata e maxi scollatura, Giulia De Lellis splende di freschissima bellezza e trepidazione. La stessa emozione sperimentata dai fan nel leggere il post su Instagram dell’influencer: “Ehm.. Sì! Siamo fuori ora con Love Island Italia su Discovery Plus! Piango“.

Annuncio accolto caldamente dagli utenti, che dopo aver atteso lungamente il grande giorno, possono finalmente sperimentare l’emozione del programma sui meccanismi dell’amore più interattivo di sempre. Il dating reality ospita partecipanti dell’età compresa tra i 19 e 30 anni sentimentalmente liberi, in una villa da sogno a Gran Canaria, completamente isolati dal mondo.

L’unico obiettivo dei cosiddetti “Lovers” è non rimanere single, tra flirt e corteggiamenti, gelosie e allontanamenti, prove da superare ed eliminazioni, ma anche “recoupling” e “Bombshells“, si costruirà il percorso degli islanders. Sarà il pubblico a decidere le sorti delle coppie, tramite l’app ufficiale Love Island Italia: eliminazioni e nuove entrate, ma soprattutto la coppia vincitrice che riceverà il montepremi di 20 mila euro in gettoni d’oro.

Giulia De Lellis guiderà i protagonisti del reality, deliziandone la visione con look sempre all’ultima moda e di tendenza, per ispirare la nostra estate non meno romantica.