Grande Fratello Vip è pronto a ripartire in autunno con Alfonso Signorini: svelato il nome del primo concorrente che varcherà la soglia della porta rossa

Il Grande Fratello Vip è stato senza ombra di dubbio il programma più amato della stagione 20/21: finito il 1° marzo scorso, adesso si prepara alla ripartenza. Alla conduzione ci sarà nuovamente Alfonso Signorini, confermato per il terzo anno di seguito. Accanto a lui questa volta non ci saranno Pupo e Antonella Elia nei ruoli di opinionisti ma Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, che ha partecipato alla prima edizione condotta dal direttore di Chi Magazine. Dunque non sarà presente invece Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione che negli ultimi mesi è stato impegnato con il suo ruolo di opinionista all’Isola dei Famosi.

Grande Fratello Vip si prepara alla ripartenza: svelato il nome del primo possibile concorrente

Adesso che tutto lo studio sembra pronto per partire, non ci resta che passare alla parte più importante del reality: i concorrenti. Quali saranno i personaggi famosi che varcheranno la soglia della porta più famosa d’Italia? Sono tanti i nomi che sono saltati all’attenzione del pubblico, ma anche tante richieste: sui social sono stati nominati tantissimi personaggi dell’ultima edizione di Amici, come Martina Miliddi e Rosa di Grazia. Le due ballerine, infatti, sono considerate dai telespettatori due ipotetiche concorrenti che potrebbero risollevare le sorti della nuova edizione. Non sappiamo se qualcuno del programma di Maria De Filippi sceglierà di entrare nella casa, ma per il momento è stato fatto un solo nome e pare che sia abbastanza certo: Katia Ricciarelli.

Pare che l’attrice, che ha da poco compiuto 75 anni, sia pronta ad entrare nella casa più spiata di sempre e mettersi in gioco: sarà davvero lei la prima concorrente? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.