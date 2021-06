Positano è tra i borghi più famosi e apprezzati d’Italia, la perla della costiera amalfitana che incanta chiunque

Una delle mete più suggestive dell’interno panorama italiano è sicuramente Positano. Il modo in cui è incastonata sulla costa come fosse una gemma preziosa lascia a bocca aperta. In molti la definiscono “una terrazza sul mare”. Infatti è completamente affacciata sul mare in ogni su angolo e lato. Si trova in provincia di Salerno. Nel 1997 è diventate Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Le spiagge uniche, le scalinate ripide e i sentieri tortuosi che la caratterizzano sono mozzafiato.

Positano, una perla nella Costiera Amalfitana

Le origini del borgo risalgono alla preistoria, si parla del Paleolitico Superiore era frequentata da popoli di raccoglitori e cacciatori. Le tracce del passato si trovano all’interno delle grotte suggestive di Positano. Anche i romani hanno abitato il luogo, lo si evince dalla presenza di ville lussuosa d’epoca romana. La città è sempre stata uno snodo strategico commerciale. I cittadini divennero armatori, mercanti e tanto altro. Vendevano tessuti pregiati, legnami e anche spezie. Il boom turistico della zona è avvenuto nel secondo dopo guerra.

Le spiagge da visitare a Positano sono moltissime, alcune sono Spiaggia Grande, Fiumicello, Fornillo, la Porta o San Pietro Laurito. Si raggiungono a piedi o in barca. Da visitare indubbiamente sono il Sentiero degli Dei, uno dei percorsi naturalistici più belli al mondo. Di cui si narra una leggenda storica, ossia che le divinità greche lo percorsero per salvare Ulisse dalle sirene. Poi c’è la Grotta dello Smeraldo che è una piccola formazione naturale che ha creato una piscina coperta, due bellezza che lasciano senza fiato. Poi merita sicuramente una visita il centro di Positano per un momento di shopping per acquistare souvenir caratteristici tra limoni, sandali, ceramiche e tanto altro. I limoni sono uno dei simboli di Positano.

Tra bellezze architettoniche e naturali Positano è un luogo indimenticabile e da sogno. Ogni suo lato è suggestivo e sembra di entrare in un’altra realtà. Non a caso sono molti i vip che ogni anno vanno in vacanza in questo luogo incantevole. Ci si può arrivare con un traghetto oppure anche in macchina volendo. Si trova a 75 minuti da Napoli.