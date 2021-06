Questa sera andrà in onda la finale dell’Isola dei Famosi. Chi vincerà questa quindicesima edizione? Ecco tutte le anticipazioni

Anche la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi è giunta al termine, questa sera si scoprirà chi tra i naufraghi rimasti in gioco si porterà a casa la vittoria. Ilary Blasi, affiancata dagli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, condurrà una finale all’insegna di colpi di scena e sorprese. Alcune di queste sono già state anticipate e vedranno come protagonisti alcuni ospiti volati in Honduras. Ma non solo, un televoto è ancora aperto e saranno numerose le sfide che si ritroveranno ad affrontare i finalisti. Scopriamo tutte le anticipazioni.

Anticipazioni finale Isola dei Famosi: tutti contro tutti

Per la prima volta nella storia del reality i finalisti non saranno in studio, i concorrenti vivranno la finale in Honduras e il vincitore sarà proclamato a distanza. Questa la decisione presa in seguito ai giorni di quarantena obbligatori ai quali si sarebbero dovuti sottoporre per tornare in Italia.

La puntata inizierà con il primo verdetto del pubblico: uno tra Awed e Matteo Diamante non potrà contendersi la vittoria e dovrà abbandonare l’isola immediatamente. Indipendentemente dal risultato è stato annunciato che il giovane youtuber sarà protagonista di una sorpresa. Potrà infatti riabbracciare il fratello Davide Paciello, volato in Honduras per l’occasione.

Altre due ospiti si trovano attualmente sul posto e sono pronte a sorprendere i loro rispettivi fidanzati. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione che si ricongiungeranno con Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Questi due incontri rientrano tra i momenti più attesi dal pubblico.

Non mancheranno sorprese anche per i restanti finalisti che si ritroveranno uno contro l’altro in una serie di prove fisiche e di televoti flash. A contendersi la vittoria sono rimasti Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e a loro si unirà uno tra Awed e Matteo Diamante. Sono loro i sopravvissuti di questa edizione che sono riusciti a vincere la fame, la spietata concorrenza e le condizioni di vita selvagge con le quali hanno dovuto avere a che fare per tre mesi.

Al termine della serata sarà proclamato il vincitore o la vincitrice di questa quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Per scoprire chi sarà l’appuntamento è per le 21:45 su Canale 5.