Isola dei Famosi, riassunto 7 giugno: tante sorprese per i nostri finalisti, sfide per giocarsi la vittoria e alla fine solo uno ha sollevato la coppa della vittoria

L’Isola dei Famosi è arrivato finalmente alla fase finale del programma e i cinque vincitori si sono preparati tutta la settimana a scontrarsi per la vittoria. All’inizio della puntata i concorrenti hanno avuto modo di vedere una clip per la prima volta con i loro momenti più belli, per la prima volta. Successivamente sono arrivate sull’Isola Arianna e Cecilia, le fidanzate di Cerioli e Moser, che si sono scontrate ad un duello per incontrare i loro fidanzati. A vincere è stata Cecilia che ha avuto modo di riabbracciare il suo amato compagno dopo due mesi di lontananza: Ilary Blasi ha provato a convincere il naufrago a farle la proposta, ma lui ha insistito dicendo di voler tenere certe cose per loro.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Isola dei Famosi riassunto 7 giugno, puntata finale

Il primo telefoto flash ha visto coinvolti Ignazio e Beatrice, e ad essere stata eliminata è stata proprio quest’ultima che si è rimessa in viaggio per tornare a casa.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Isola dei Famosi, un naufrago perde le staffe. A Playa Reunion è il caos