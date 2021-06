“Isola dei Famosi”, Matteo Diamante è scoppiato a piangere in diretta: il concorrente, di fronte ad un video, non è riuscito a trattenere le lacrime

Questa sera, lunedì 7 giugno, “L’Isola dei Famosi” decreterà ufficialmente il vincitore di questa edizione con una puntata che promette di fare scintille. Per i naufraghi, Ilary Blasi e gli autori hanno già organizzato una serie di sorprese e di colpi di scena, che li accompagneranno di televoto in televoto, fino al ballottaggio finale, che avrà come protagonisti soltanto due concorrenti. Uno di loro, finalmente, sarà incoronato vincitore.

La puntata si è immancabilmente aperta all’insegna delle emozioni, pur non trascurando alcuni malumori che, in seno al televoto tra Matteo e Awed, si sono notevolmente accentuati. Se i due si erano infatti dichiarati molto amici, in realtà, Diamante ha scoperto proprio in diretta di essere stato nominato dall’influencer. Dopo il verdetto del televoto, annunciato come sempre dalla conduttrice, Matteo Diamante è scoppiato a piangere a dirotto: l’emozione era troppa e il concorrente non è stato in grado di trattenersi.

“Isola dei Famosi”, il naufrago scoppia in lacrime: l’emozione è troppa

La finalissima de “L’Isola dei Famosi” si è aperta con una discussione in merito al televoto fra Awed e Matteo. I concorrenti, nel corso degli ultimi mesi, avevano dichiarato di aver legato particolarmente, complici anche le esperienze passate che sembravano accomunarli. Diamante, tuttavia, ha ricevuto un’amara sorpresa in apertura di puntata. La Blasi, infatti, gli ha comunicato che, tra coloro che lo avevano nominato, c’era proprio l’amico Awed. “Sicuramente avrei preferito che avesse nominato qualcun altro“, ha sentenziato il concorrente, pur rimanendo impassibile.

Il pubblico, attraverso il televoto, ha voluto premiare l’influencer, a discapito di Matteo che pur si era dato molto da fare nelle ultime settimane. Prima di lasciare la Palapa, Diamante ha ricevuto una sorpresa graditissima. Ilary, mediante uno schermo, gli ha infatti permesso di incontrare suo padre Giovanni. Il concorrente, non riuscendo a trattenersi, è scoppiato a piangere in diretta.

“Ciao papà, spero di averti reso orgoglioso di me“, ha esclamato l’eliminato tra le lacrime, non contenendo l’emozione. “Hai fatto un percorso straordinario, combattendo contro tutto e tutti. E ricordati che a casa avrai sempre il pesto ad aspettarti e il frigo pieno“: queste le parole di Giovanni. Dopo averlo rassicurato, l’uomo non ha mancato di commentare con un’osservazione pungente la nomination di Awed.

“Hai combattuto senza dover fare alleanze, e sappilo: hai un finto amico“: di fronte alla dura sentenza del padre di Matteo, Awed ha preferito non replicare.