Laura D’amore è sempre più bella. Semplice e sensuale allo stesso tempo è sempre un piacere vederla sorridere e posare per qualche scatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

La sexy hostess italiana più amata del momento, Laura D’Amore, non ne sbaglia una ed ogni suo scatto è un’emozione. I follower la amano, ormai sono in 789 mila a seguirla su Instagram, vetrina virtuale dove sempre tutti molto aggiornati.

Laura è solita postare molti scatti durante le sue giornate, la vediamo negli shooting a lavoro, al mare mentre si rilassa e passeggia o al lavoro con la sua immancabile divisa da hostess.

Quello che incuriosisce di lei è che non la vediamo mai accompagnata da una figura maschile, in realtà sulla sua vita privata si sa veramente pochissimo se non l’ovvio. La riservatezza è una sua peculiarità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Georgina Rodríguez e lo sguardo rivolto all’orizzonte. Il sole l’accarezza ed è magia – FOTO

Laura D’Amore, sexy ed unica con un semplice shorts

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ——> “Uomini e Donne”, Roberta svela le ultime novità su Riccardo: “Ho incontrato Ida”

Gli scatti che ci propone oggi la bella modella Laura D’Amore non hanno nulla di pretenzioso, ma quello che colpisce di più è il fatto che riesce ad essere molto sexy anche con in dosso un semplicissimo shorts beige.

Laura è ritratta di sbieco, prima ammiriamo un quasi primo piano poi una foto a figura intera. Il colore dominante è il beige, possiamo quasi affermare che sia il colore preferito dell’hostess dal momento che lo utilizza molto spesso. Sta posando per uno shooting, la carnagione è abbronzata, i capelli biondi le cadono sulle spalle e gli occhi azzurri illuminano il suo bellissimo volto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

I follower su Instagram non fanno in tempo a riprendersi da un batticuore che Laura gli e ne fa venire subito un altro. In moltissimi hanno apprezzato le foto e lasciato dei commenti, a farla da padrona sono sempre i cuoricini che anche questa volta Laura totalizza con la sua semplicità.