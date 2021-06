Loredana Lecciso felice e sorridente senza Al Bano, la FOTO non mente

Loredana Lecciso ritorna sui social ma senza il suo Al Bano, eppure lei è serena. Cosa succede tra i due? C’è una spiegazione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana Lecciso è la compagna di Al Bano. I due stanno insieme da diversi anni. Grazie a lei il cantante di Cellino San Marco ha ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio con Romina Power.

Una bella famiglia la loro, impreziosita da due magnifici figli e una serenità ritrovata dopo un periodo di alti e bassi. I due non si sono mai sposati ed il perché non è mai stato rivelato. Vivono però felici nella villa che si trova nelle tenute Carrisi, proprio nel paesino del cantante.

Su di loro il gossip ha chiacchierato tanto e ancora oggi restano una delle coppie più paparazzate e sulle quali i rumors non si fermano mai. In molti, avranno notato che Loredana Lecciso ha pubblicato una sua foto felice e spensierata ma Al Bano non c’è. Aria di crisi in arrivo?

Loredana Lecciso, la FOTO senza Al Bano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Loredana Lecciso da sola senza Al Bano. In molti hanno dato questa chiave di lettura all’ultima foto postata dalla compagna del cantante su Instagram. Felice e sorridente ma senza di lui. Cosa sarà mai successo? Nulla di strano. La showgirl ha passato un giorno con le sue due sorelle e ha voluto immortalare il momento. Insieme a loro sorrisi e abbracci per una giornata di famiglia.

Posano tutte e tre una affianco all’altra in un tripudio di bellezza. Tre gradazioni di colorazione per i capelli, lineamenti diversi ma la somiglianza e la bellezza saltano subito all’occhio.

Loredana è al centro e dai lati Raffaella, sua sorella gemella, e Amanda, la più piccola delle tre. Si abbracciano e regalano un attimo della loro giornata ai fan. Loredana e Amanda indossano un pantalone chiaro mentre Raffaella ha scelto un abito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_)

Tantissimi i commenti sotto la foto tra cui anche quello di Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana e Al Bano. Un terzetto meraviglio e uno scatto che scalda il cuore. Al Bano nella foto non c’è ma non è detto che lui non abbia partecipato alla reunion delle sorelle Lecciso.