“Love is in the Air” anticipazioni 8 giugno: Eda e Serkan sempre più vicini

Love is in the Air, le anticipazioni dell’amatissima serie che sta andando in onda su Canale Cinque. Eda e Serkan si renderanno conto di piacersi…

Eccoci al secondo appuntamento settimanale di Love is in the Air, la serie tv turca cominciata il 31 maggio e che va in onda ogni pomeriggio alle 15:30 su Canale Cinque. Poco prima va in onda Mr Wrong (qui per le anticipazioni), l’altra serie turca che vede come protagonista l’amatissimo Can Yaman che ha conquistato tutti negli ultimi anni con le serie a cui ha preso parte nel suo Paese. Ma andiamo a vedere le anticipazioni della prossima puntata della serie che vede come protagonisti Eda e Serkan.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Avrà finalmente luogo la festa di fidanzamento di Eda e Serkan, che stanno facendo finta di stare insieme così che lui possa riconquistare il cuore della giovane Selin che sta per sposare un altro uomo. Non mancheranno i problemi alla festa, ci saranno un po’ di complicazioni e tutto procederà davvero a fatica. Lei, considerata una ragazza qualunque, subirà parecchie umiliazioni dagli invitati al party. A proposito della festa, ci sarà un assente importante: il padre di Serkan.

Aydan spera tanto che Selin possa prendere la decisione di tornare con Serkan, soprattutto perché lui ed Eda si stanno facendo sempre più vicini. Tra di loro sta per scoccare una scintilla davvero difficile da ignorare: questo comprometterà il loro accordo? Cosa succederà in proposito?