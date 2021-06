“Love Island”, chi sono i dieci concorrenti del programma di Giulia De Lellis

E’ tutto pronto per la prima edizione italiana di “Love Island”, questa sera su Discovery+ andrà in onda la prima puntata. I dettagli

Per la prima volta in assoluto Giulia De Lellis sarà a capo della conduzione di un nuovo programma. Si chiama “Love Island” e questa sera andrà in onda la prima puntata. I più curiosi non vedono l’ora di scoprire di cosa si tratta, visto che per l’Italia è un nuovo esperimento.

La trasmissione è prodotta da Fremantle per Discovery Italia e vedrà protagonisti dei ragazzi single che per un mese vivranno in una villa a Gran Canaria con l’intento di trovare proprio lì l’anima gemella e vincere un premio in gettoni d’oro.

“Love Island”: chi sono i concorrenti?

L’attesa è finita ed è giunto il momento di scoprire chi parteciperà a questo esperimento sociale. I concorrenti della prima edizione del programma di Giulia De Lellis sono dieci, cinque uomini e cinque donne. Sono un gruppo di ragazzi di età compresa tra i ventuno e i ventotto anni con un obiettivo comune: trovare l’anima gemella.

Giulia De Lellis li ha già nominati lovers e per tutta la durata del gioco saranno loro i veri protagonisti del reality. Provenienti da diversi posti d’Italia, Antonino, Cesare, Christian, Daniele, Denis, Cristina, Giulia, Giulietta, Monica e Rebeca riusciranno a convivere per quattro settimane, ripresi ventiquattro ore su ventiquattro dalle telecamere?

I partecipanti non dovranno fare altro che lasciarsi andare e divertirsi nella meravigliosa cornice della Gran Canaria. Cosa dovranno portarsi? Costumi, abiti sexy e tanta voglia di fare. Il romanticismo sarà la chiave del successo.

Sono già più di diciotto mila i follower che hanno iniziato a seguire le pagine social del programma, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in questa esperienza fuori dal comune.