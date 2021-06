Maneskin, pronta una collaborazione clamorosa, il nome è pazzesco. Fan in delirio

Maneskin, pronta una collaborazione incredibile per i vincitori dell’Eurovision: il nome che nessuno si aspettava

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Non si arresta il successo dei vincitori dell’Eurovision Song Contest, che continuano a racimolare sostenitori da tutto il mondo. I Maneskin, dopo aver trionfato sul palco dell’Ariston e nell’ambito della kermesse canora internazionale, ora stanno scalando le classifiche mondiali, risultando tra gli artisti italiani più ascoltati del momento.

Alla gioia dovuta al clamoroso riscontro di pubblico, per la rock band è arrivato anche il riconoscimento da parte di una grande star americana, che si è dimostrata loro fan. Miley Cyrus, qualche giorno fa, ha infatti iniziato a seguire i Maneskin su Instagram, riaccendendo una vecchia speranza che, nel cuore degli artisti, non si era mai spenta: il sogno di duettare insieme. Damiano e Victoria, rispettivamente frontman e bassista del gruppo, hanno sfruttato l’episodio per compiere un passo importantissimo.

NON PERDERTI ANCHE —> Conoscete il fratello di Damiano dei Maneskin? Si chiama Jacopo ed è bellissimo

I Maneskin contattano Miley Cyrus: è in arrivo una collaborazione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

NON PERDERTI ANCHE —> Maneskin, le accuse diventano ancora più pesanti: insinuazioni pericolose

Dopo che Miley Cyrus ha iniziato a seguire i Maneskin sui social, la gioia della band è immancabilmente esplosa. Lo stesso Damiano David, leader del gruppo, aveva confessato il suo più grande sogno durante un’intervista: la possibilità di duettare proprio con la star americana. Ora che i Maneskin hanno vinto l’Eurovision, e che le loro canzoni continuano a rimanere in vetta alle classifiche, questo sogno potrebbe ben presto concretizzarsi.

Damiano e Victoria, entusiasti di aver ricevuto il “follow” della celebre cantante, hanno confessato di averla immediatamente contattata. Il contenuto del messaggio inviatole – chiaramente tramite i social – non è stato reso noto agli utenti. La band potrebbe aver proposto alla Cyrus una collaborazione, oppure, più semplicemente, i Maneskin hanno voluto ringraziare Miley per il supporto dimostrato loro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miley Cyrus (@mileycyrus)

I fan, che di fronte alla notizia sono stati travolti dall’entusiasmo, fremono di sapere qualcosa in più rispetto ad un’eventuale collaborazione. L’idea che la band possa conseguire questo importante obiettivo sta rallegrando il popolo del web.