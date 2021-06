Mara Venier confessa l’aggressione in diretta tv. Pubblico senza parole

L’amatissima conduttrice e padrona di casa di “Domenica In”, Mara Venier, ha confessato di aver subito un’aggressione in diretta televisiva. Il pubblico rimane senza parole.

Durante la puntata di ieri di “Domenica In” una delle ospiti in studio era Gessica Notaro che ha parlato con la padrona di casa Mara Venier della sua aggressione.

La storia di Gessica purtroppo non è nuova ai giornali e notiziari, la donna venne aggredita con dell’acido e perseguitata dall’ex fidanzato nel 2017. Il suo aggressore è stato condannato ad una pena esemplare, 15 anni – 5 mesi – 20 giorni di reclusione. E Gessica in riferimento alla sentenza ha sottolineato: “Sento che è stato fatto un passo avanti non solo per me ma per tutte le donne, vittime di questi reati”.

Dopo l’aggressione con dell’acido Gessica Notaro ha dovuto faticare parecchio per riprendere in mano la sua vita, ha subito tantissime operazioni di ricostruzione facciale ed ha perso un occhio.

Gessica, per rendere ancora più incisivo il percorso che ha affrontato, ha deciso di scrivere la sua storia in un libro che ha presentato ieri in studio da Mara Venier.

Mara Venier confessa di essere stata aggredita, gelo in studio

Durante l’intervista a Gessica Notaro, nella quale si parlava dell’aggressione subita e del suo primo libro sulla vicenda, la conduttrice di “Domenica In”, Mara Venier, ha confessato di essere stata aggredita un po’ di tempo fa.

Udite le parole della conduttrice il pubblico si è ammutolito, Mara parlando di quanto fosse commossa per la grande forza che le donne hanno nel riprendere in mano la propria vita dopo alcune vicende, confessa: “Anche io ho avuto un’aggressione con un coltello, ero una ragazzina, tanto spaventata, non volevo denunciare. So di cosa stiamo parlando”.

Sul viso di Mara è calato un velo di tristezza ma la conduttrice non ha approfondito la confessione fatta in quel momento.

Purtroppo il caso di Gessi non è né il primo e non sarà né l’ultimo. Consultando i dati ISTAT si evince che hanno subito violenze sessuali o fisiche, sia da partner che da ex, il 16,6% delle donne, ovvero 2 milioni 800 mila. Ricordiamo che il numero per denunciare una violenza è il 1522.